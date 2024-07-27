Джейлен Браун не включил Джордана в стартовую пятерку всех времен

Защитника «Бостона» во время интервью попросили составить стартовую пятерку всех времен. «Леброн на четвертом номере, Стеф на первом.
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