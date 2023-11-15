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Военное обозрение

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Находящийся в США Ермак привёл созданный ВСУ плацдарм в Крынках в качестве «доказательства побед» украинской армии

Находящийся в США Ермак привёл созданный ВСУ плацдарм в Крынках в качестве «доказательства побед» украинской армии

Киевская хунта впервые признала наличие небольшого плацдарма на левом берегу Днепра, ранее об этом в Киеве официально не заявляли, хотя украинские паблики начали писать о десанте ВСУ еще месяц назад.

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