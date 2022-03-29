Русским беженцам на Украине не рады: возвращайтесь в Мариуполь, для начала!

Что тут сказать, вы же знаете, что в Россию уходить мирному населению украинских городов не давали нацики, прикрываясь ими, как живым щитом? Теперь пойдут дела, похоже лучше - по-крайней мере для тех, кто не хочет уходить на фашистский запад.