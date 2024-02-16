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Басков объяснил, почему не считает Григорьева-Апполонова коллегой

В специальном сезоне популярного шоу “Ну-ка, все вместе!”, где выступают исключительно коллективы, к ста экспертам под предводительством Сергея Лазарева присоединились два участника культовой группы “Иванушки International” – Кирилл Туриченко и Кирилл Андреев.

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