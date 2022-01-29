Какие награды получали «штрафники» за свои подвиги на войне?

Вокруг штрафных частей после развала СССР появились мифы и небылицы. Причина – в закрытости этой темы в советские времена и нездоровый интерес к ней СМИ и деятелей культуры времён постсоветских, а также художественных фильмов вроде «Штрафбата».
Вокруг штрафных частей после развала СССР появились мифы и небылицы. Причина – в закрытости этой темы в советские времена и нездоровый интерес к ней СМИ и деятелей культуры времён постсоветских, а также художественных фильмов вроде «Штрафбата».
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