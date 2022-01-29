Любители истории

75 218 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • sergo galin
    сколько погибших советских военных ? никто не знает точно , а уже - многоКак советские вое...
  • Андрей Баканин
    На одном из предприятий, где мне довелось работать, начальник как-то обмолвился, что служил на Кубе. Больше по этой т...Как советские вое...
  • Лариса Шемисова
    У нас своей хватало, в городе несколько мясокомбинатов работало, а вот была как то в командировке в Зеленогорске, жил...Как добывали дефи...

Какие награды получали «штрафники» за свои подвиги на войне?

Какие награды получали «штрафники» за свои подвиги на войне?

Вокруг штрафных частей после развала СССР появились мифы и небылицы. Причина – в закрытости этой темы в советские времена и нездоровый интерес к ней СМИ и деятелей культуры времён постсоветских, а также художественных фильмов вроде «Штрафбата».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх