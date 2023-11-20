Пресса США: Российские системы РЭБ «легко подавляют» американские высокоточные снаряды M982 Excalibur

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Военное обозрение

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Российские системы радиоэлектронной борьбы значительно превосходят аналогичные западные, стоящие на вооружении украинской армии.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Не Окраинской армии а  НАТОвские  СНАРЯДЫ .....!!! Так что Западная пресса  ВТИХОРЯ УВОДИТ   на Окраину , НАТОвские  ПРОВАЛЬНЫЕ СНАРЯДЫ которые стоят на вооружении  АЛЬЯНСА.
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