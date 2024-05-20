Лиза и Гарри с Орбакайте связь не поддерживают: старшая сестра обидела детей?

Как известно, Алла Пугачева и Максим Галкин* стремительно собрали вещи и уехали покорять другие страны, прихватив с собой двух маленьких детей, которым, как говорят приближенные звёзд, было очень сложно адаптироваться в другом государстве, так как они привыкли к определённым порядкам, дисциплине, российской школе и друзьям.
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