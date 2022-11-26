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Лишь у Месси есть 2 матча на ЧМ с голом и ассистом за сборную Аргентины с 1966 года

Нападающий Лионель Месси установил рекорд сборной Аргентины по результативным действиям. 35-летний форвард, представляющий «ПСЖ», забил и отдал голевой пас в матче с Мексикой (2:0) на ЧМ-2022.

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