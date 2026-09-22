The Voice: Riley Green Steals The Spotlight In Season 30 Premiere — Grade The New Coaches

Riley Green proved himself a force to be reckoned with in his debut on The Voice Season 30 premiere. What do you think of him and Queen Latifah as coaches?Riley Green proved himself a force to be reckoned with in his debut on The Voice Season 30 premiere.
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