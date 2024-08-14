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Царьград

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Отвели в лес и дали воды: Русские солдаты взяли в плен новую группу штурмовиков ВСУ

В Курской области недалеко от села Малая Локня военнослужащие из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинских ВС были взяты в плен русскими войсками.

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