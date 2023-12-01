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Биржу Гонконга собрались перестать закрывать на время тайфунов

Биржу Гонконга собрались перестать закрывать на время тайфунов

Гонконгская фондовая биржа может отменить использование правила 50-х годов прошлого века о приостановке торгов во время тайфунов и штормов, о чем ее настоятельно просят инвесторы, для которых подобная практика сопряжена с дополнительными рисками.

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