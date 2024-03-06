Вечерний Новоси...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вечерний Новосибирск

75 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Петров
    Герой России из Н...
  • дмитрий чагин
    Фото пола в классе ДО урока, и фото пола в классе ПОСЛЕ урока. Обе фотки родителям, вместе с чеком из клиниговой комп...Юные новосибирцы ...
  • Вячеслав Денисов
    Оставлять этих придурков после уроков оттирать свои художества ластиком.Юные новосибирцы ...

Спящий первоклассник поднял на уши спасателей в Новосибирске

Спящий первоклассник поднял на уши спасателей в Новосибирске

Обеспокоенная мама из Калининского района Новосибирска устроила переполох в службе МАСС. Вечером 5 марта она позвонила спасателям и заявила, что ее семилетний ребенок не реагирует на стук в дверь, и она не может попасть в квартиру.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх