Спящий первоклассник поднял на уши спасателей в Новосибирске

Обеспокоенная мама из Калининского района Новосибирска устроила переполох в службе МАСС. Вечером 5 марта она позвонила спасателям и заявила, что ее семилетний ребенок не реагирует на стук в дверь, и она не может попасть в квартиру.
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