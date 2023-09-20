Покрышки на крыльях стратегических "бомберов" ВКС, над которыми смеялись в Сети, теперь называют "военной хитростью русских". Что произошло?

PRoMeThEuS

Хочется конечно в этом колхозе попустительства и глупости найти здравую нить перемоги, но колхоз им так и останется и будут дальше гореть стратеги за 1.2млрд от обычной гранаты скинутой с дешманского хохляцкого дрона за 300$. Вместо того чтобы возвести ангары и капониры и спрятать дорогущие невосполнимые самолёты судного дня, мы покрышки на них наваливаем и сидим ждём что будет - сгорит опять или авось пронесёт и не заметят. Так же не были сделаны выводы по бонам перед крымским мостом, почему и прилетело 2й раз на 1.5лярда ущерба, ещё и люди гибнут...