Сам ли Байден принимал решения о помиловании, выяснит Минюст США

Министерство юстиции США проведет расследование в связи с актами помилования, которые были подписаны при бывшем президенте Джо Байдене, на фоне обеспокоенности общественности по поводу того, принимал ли Байден сам решения о помиловании, издание The Hill со ссылкой на руководство администрации.