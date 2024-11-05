«Когда квартиры не по карману, люди идут к нам». В ТРЦ Петрозаводска опровергли возможное банкротство российских торговых центрах

Управляющая ТРЦ «Тетрис» рассказала порталу «Карелия.Ньюс», почему информация о скором банкротстве более 200 ТРЦ по всей России вряд ли соответствует действительности и как сейчас живут торговые центры карельской столицы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии