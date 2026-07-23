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Планы Великобритании по цифровым облигациям упираются в отсутствие ончейн-платёжного механизма

Планы Великобритании по цифровым облигациям упираются в отсутствие ончейн-платёжного механизма

Успех британского проекта по выпуску токенизированных государственных облигаций напрямую зависит от решения проблемы расчётов в криптовалюте на блокчейне — вопроса, который тормозит институциональное внедрение цифровых бондов почти семь лет, говорят эксперты в интервью CoinDesk.

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