Политика как он...
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Политика как она есть

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ТАСС: в Калининграде начались переговоры Лихачева и Гросси

ТАСС: в Калининграде начались переговоры Лихачева и Гросси

Встреча главы Росатома Алексея Лихачева с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси началась в Калининграде. Об этом ТАСС сообщил источник.

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