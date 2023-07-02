Как вытащить пророссийских гражданских из украинских тюрем

«Мы сказали, что мы своих не бросаем. И мы должны считать своими людей с украинским гражданством, которые пострадали, а может, и лишились свободы за то, что выбрали Россию, за то, что помогали ее армии, за то, что защищали ее позицию, за то, что просто ее любили» С первых дней СВО Служба безопасности Украины и подконтрольные ей праворадикальные группировки начали так называемые стабилизационные мероприятия, а если на нормальном языке, то зачистку тех, кого они считали неблагонадежными.