Эксперт

526 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • OlegЫЧ
    Скоро Вам ВЕЗДЕ морду будут бить... Уже«Нам здесь не рад...
  • Вик Норд
    Скоро Вам ВЕЗДЕ морду будут бить...«Нам здесь не рад...
  • Иван
    Было много статей об экологическом и прочих негативных эффектах от установки десятков и сотен этих турбин. Особенно р...У Siemens большие...

Как вытащить пророссийских гражданских из украинских тюрем

Как вытащить пророссийских гражданских из украинских тюрем

«Мы сказали, что мы своих не бросаем. И мы должны считать своими людей с украинским гражданством, которые пострадали, а может, и лишились свободы за то, что выбрали Россию, за то, что помогали ее армии, за то, что защищали ее позицию, за то, что просто ее любили» С первых дней СВО Служба безопасности Украины и подконтрольные ей праворадикальные группировки начали так называемые стабилизационные мероприятия, а если на нормальном языке, то зачистку тех, кого они считали неблагонадежными.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх