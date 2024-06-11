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Военные новости ★ спецоперация

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Сумское подполье: перед штурмовыми группами ВСУ была поставлена задача поднять

Сумское подполье: перед штурмовыми группами ВСУ была поставлена задача поднять украинский флаг в Рыжевке до отъезда Зеленского в Европу Сумское подполье: перед штурмовыми группами ВСУ была поставлена задача поднять украинский флаг в Рыжевке до отъезда Зеленского в ЕвропуФлаг РФ в РыжевкеПодполье в Сумской области сообщает о том, что Зеленский поставил задачу к началу «мирного саммита» вернуть контроль над утраченными ВСУ приграничными территориями по направлению Рыжевка-Ворожба.

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