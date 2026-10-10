«Газпром» установил исторический рекорд по запасам газа в подземных хранилищах

«Газпром» досрочно и в полном объеме выполнил план по заполнению подземных хранилищ газа (ПХГ) к зиме, создав абсолютный исторический рекорд для отечественной газовой отрасли — оперативный резерв достиг 73,296 млрд кубометров, сообщили в пресс-службе компании.