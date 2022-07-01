Страшно даже руки сполоснуть: уссурийская река Комаровка стала экстремально грязной

В реках Уссурийска за год ухудшилось качество воды, которое и без того считалось плачевным. Так, в одной только Комаровке уровень загрязнения достиг экстремальных показателей.
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