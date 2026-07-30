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После сбоев Waymo США хотят ввести единые правила для роботакси при чрезвычайных ситуациях

После сбоев Waymo США хотят ввести единые правила для роботакси при чрезвычайных ситуациях

В Конгресс внесён законопроект, который обяжет операторов беспилотных автомобилей взаимодействовать с экстренными службами, круглосуточно поддерживать связь с властями и не блокировать работу спасателейВласти Сан-Франциско поддержали федеральный законопроект AV Emergency Response Coordination Act, который впервые должен установить единые требования к работе роботакси во время чрезвычайных ситуаций.

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