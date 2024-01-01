Полицейский Дед Мороз в Воронежской области поздравил детей, находящихся в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних

В рамках проведения Всероссийской благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники Культурного центра главка посетили Павловский, Панинский, Хохольский и Эртильский социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии