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Вячеслав Володин почтил память Юрия Гагарина на месте его приземления

Вячеслав Володин почтил память Юрия Гагарина на месте его приземления

Председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил Энгельсский район Саратовской области, чтобы возложить цветы к памятнику Юрию Гагарину на месте приземления первого космонавта.

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