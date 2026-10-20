JAMA: фастфуд и газировка могут вызывать «тихое» повреждение сосудов мозга. Источник: Unsplash Активное потребление газировки, чипсов, упакованных снеков и фастфуда повышает риск появления признаков повреждения сосудов головного мозга на МТР на 40%.
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