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Медведев отреагировал на грубые слова Винер в адрес тех россиян, которые планируют ехать на Олимпиаду

Медведев отреагировал на грубые слова Винер в адрес тех россиян, которые планируют ехать на Олимпиаду

Даниил Медведев прокомментировал высказывания Ирины Винер о тех россиянах, которые планируют ехать на Олимпиаду в Париже.

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