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Царьград

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Россия была на волоске весной 2022 года: Имя спасителя назвал Делягин

Россия была на волоске от тяжёлого экономического кризиса весной 2022 года, когда Запад развернул беспрецедентную санкционную войну.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
К сожалению, Путин так и не создал при себе команду высококвалифицированных специалистов-экономистов. Всё его окружение отличается только &quot;личной преданностью&quot; Президенту. А профессиональная компетентность этого окружения вроде как Путиным приветствуется, но далеко не в первую очередь... В этом, собственно, и есть главная проблема Путина.
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20 час.
АС
Александр Сысоев
Ну, хоть после выборов Путин обновит руководство ЦБ вместе с Наебуллиной и ее гарвардским окружением?
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18 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Всем давно ясно кто управляет страной. Можно говорить об этом можно молчать разницы ни какой.
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16 час.

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