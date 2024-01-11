Россия была на волоске весной 2022 года: Имя спасителя назвал Делягин

ЮВ

Юрий Во

К сожалению, Путин так и не создал при себе команду высококвалифицированных специалистов-экономистов. Всё его окружение отличается только "личной преданностью" Президенту. А профессиональная компетентность этого окружения вроде как Путиным приветствуется, но далеко не в первую очередь... В этом, собственно, и есть главная проблема Путина.