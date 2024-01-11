Россия была на волоске от тяжёлого экономического кризиса весной 2022 года, когда Запад развернул беспрецедентную санкционную войну.
Россия была на волоске весной 2022 года: Имя спасителя назвал Делягин
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЮВ
Юрий Во
К сожалению, Путин так и не создал при себе команду высококвалифицированных специалистов-экономистов. Всё его окружение отличается только "личной преданностью" Президенту. А профессиональная компетентность этого окружения вроде как Путиным приветствуется, но далеко не в первую очередь... В этом, собственно, и есть главная проблема Путина.
Ответить
20 час.
АС
Александр Сысоев
Ну, хоть после выборов Путин обновит руководство ЦБ вместе с Наебуллиной и ее гарвардским окружением?
Ответить
18 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Всем давно ясно кто управляет страной. Можно говорить об этом можно молчать разницы ни какой.
Ответить
16 час.
Свежие комментарии