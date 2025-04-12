«Ситибанк» без лицензии Euroclear разблокировал часть замороженных активов россиян — это может быть связано с уходом из России

Это совет юриста. Клиенты брокерского подразделения Ситибанка (Россия), контролируемого американской группой Citigroup, начали получать денежные выплаты замороженных активов — дивидендов, купонов и погашений облигаций — без разрешения Euroclear.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)