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«Ситибанк» без лицензии Euroclear разблокировал часть замороженных активов россиян — это может быть связано с уходом из России

«Ситибанк» без лицензии Euroclear разблокировал часть замороженных активов россиян — это может быть связано с уходом из России

﻿﻿Это совет юриста. Клиенты брокерского подразделения Ситибанка (Россия), контролируемого американской группой Citigroup, начали получать денежные выплаты замороженных активов — дивидендов, купонов и погашений облигаций — без разрешения Euroclear.

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