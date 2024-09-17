Школьников и студентов в РФ предложили привлечь к осенним сельхозработам

Школьников и студентов в России предложили привлечь к осенним сельхозработам. Сенатор Наталия Косихина заявила, что полезный труд позволит учащимся отвлечься от неприятных мыслей и овладеть новыми навыками.
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