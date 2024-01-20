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Стиль, личная жизнь и яркие политические решения: почему все обсуждают самого молодого в истории премьер-министра Франции Габриэля Атталя

Стиль, личная жизнь и яркие политические решения: почему все обсуждают самого молодого в истории премьер-министра Франции Габриэля Атталя

Неделю назад в правительстве Франции произошли важные перестановки: премьер-министр Элизабет Борн ушла в отставку, а на её пост Эммануэль Макрон назначил бывшего министра образования, 34-летнего Габриэля Атталя.

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С С
Передасты вперед! Западлючий мир окончательно сошел с ума. Интересно, а все  эти дурацкие веяния заразны?
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