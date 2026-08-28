ВС России нанесли за неделю массированный и 12 групповых ударов по объектам ВСУ

Российские вооруженные силы продолжают специальную военную операцию. За прошедшую неделю нанесены массированный и 12 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами большой дальности, сообщили в Минобороны России.
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