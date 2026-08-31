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Ивановские новости

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МТС назвали основные схемы обмана ивановских детей

МТС назвали основные схемы обмана ивановских детей

Совместное исследование компаний МТС и Positive Technologies, посвящённое безопасности детей и родителей в интернете и телефонных звонках в преддверии 1 сентября, показало, что основным каналом воздействия на несовершеннолетних остаются голосовые вызовы – на их долю приходится 43% всех атак.

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