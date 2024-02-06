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"И тут на сцене появляемся мы - русские деморализованы и согласны на все", - в Британии нашли выход из положения.

"И тут на сцене появляемся мы - русские деморализованы и согласны на все", - в Британии нашли выход из положения.

В мае ,когда многонациональные народы Российской Федерации станут праздновать победу над "коричневой чумой" - "англичанка", та самая которая как известно гадит, - явит миру план, который по мнению сэров и пэров с берегов "туманного Альбиона" сможет кардинально изменить положение русских не только в СВО, но и на геополитической карте мира.

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