Nightdive выпустила нативную версию оригинальной Turok для PS5 и Xbox Series, теперь работ...

Nightdive выпустила нативную версию оригинальной Turok для PS5 и Xbox Series, теперь работающую в 120 к/сПосле выпуска ремастеров всех трех оригинальных игр Turok, начиная с первых двух игр в 2021 году, а затем Turok 3 в 2023 году, Nightdive Studios незаметно обновила первую игру Turok нативным обновлением для PS5 и… источник#Nightdive_Studios #Turok.