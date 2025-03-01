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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Nightdive выпустила нативную версию оригинальной Turok для PS5 и Xbox Series, теперь работ...

Nightdive выпустила нативную версию оригинальной Turok для PS5 и Xbox Series, теперь работ...

Nightdive выпустила нативную версию оригинальной Turok для PS5 и Xbox Series, теперь работающую в 120 к/сПосле выпуска ремастеров всех трех оригинальных игр Turok, начиная с первых двух игр в 2021 году, а затем Turok 3 в 2023 году, Nightdive Studios незаметно обновила первую игру Turok нативным обновлением для PS5 и… источник#Nightdive_Studios #Turok.

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