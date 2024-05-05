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Бразильский защитник “Зенита” Дуглас Сантос не получал предложений о трансфере

Бразильский защитник “Зенита” Дуглас Сантос не получал предложений о трансфере

Тьяго Фрейтас, технический директор агентства TFM Agency и агент бразильского футболиста Дугласа Сантоса, заявил, что на данный момент его клиент, играющий на позиции крайнего защитника в “Зенит”, не получал предложений о трансфере от других клубов.

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