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Минздрав РФ взял под контроль оказание помощи пострадавшим в ЧП на Сахалине

Минздрав РФ взял под контроль оказание помощи пострадавшим в ЧП на Сахалине

Руководство оказанием медицинской помощи пострадавшим от ЧП в поселке Тымовское на Сахалине осуществляет Федеральный центра медицины катастроф Минздрава РФ, 19 ноября сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

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