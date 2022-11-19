Минздрав РФ взял под контроль оказание помощи пострадавшим в ЧП на Сахалине

Руководство оказанием медицинской помощи пострадавшим от ЧП в поселке Тымовское на Сахалине осуществляет Федеральный центра медицины катастроф Минздрава РФ, 19 ноября сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Руководство оказанием медицинской помощи пострадавшим от ЧП в поселке Тымовское на Сахалине осуществляет Федеральный центра медицины катастроф Минздрава РФ, 19 ноября сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
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