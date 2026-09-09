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Царьград

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Мадридский Реал подписал контракт с новым нападающим на $50 млн

Мадридский Реал подписал контракт с новым нападающим на $50 млн

Кошки, испытывая грусть, становятся более сонливыми и апатичными. Их поведение меняется – они могут вылизываться навязчиво или быть очень активными ночью.

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