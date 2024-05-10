В связи с «желтым» уровнем в Крыму и Севастополе не выполнили приказ Шойгу

Накануне Дня победы министр обороны подписал документ о произведении 9 мая праздничного салюта. В день издания приказа Сергей Шойгу являлся исполняющим обязанности министра обороны, вместе с другими членами правительства сложив полномочия в связи с вступлением Владимира Путина в должность президента и назначении нового Кабмина.
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