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В связи с «желтым» уровнем в Крыму и Севастополе не выполнили приказ Шойгу

В связи с «желтым» уровнем в Крыму и Севастополе не выполнили приказ Шойгу

Накануне Дня победы министр обороны подписал документ о произведении 9 мая праздничного салюта. В день издания приказа Сергей Шойгу являлся исполняющим обязанности министра обороны, вместе с другими членами правительства сложив полномочия в связи с вступлением Владимира Путина в должность президента и назначении нового Кабмина.

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Комментарии
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Петр Троеглазов
Все правильно сделали , какие салюты , война идет... после победы будут салюты !!!
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