В связи с «желтым» уровнем в Крыму и Севастополе не выполнили приказ Шойгу

Накануне Дня победы министр обороны подписал документ о произведении 9 мая праздничного салюта. В день издания приказа Сергей Шойгу являлся исполняющим обязанности министра обороны, вместе с другими членами правительства сложив полномочия в связи с вступлением Владимира Путина в должность президента и назначении нового Кабмина.