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Тульские новости

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Ростех представил в Египте широкий спектр вооружений

Ростех представил в Египте широкий спектр вооружений

Зенитные комплексы «Цитадель» и «Панцирь-СМД-Е», представленные «Ростехом» в Египте, способны перехватывать беспилотники-камикадзе и скоростные FPV-дроны.

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