Habertürk: в турецком городе Мугла вертолет врезался в здание больницы

В турецком городе Мугла вертолет врезался в здание больницы. Об этом сообщил телеканал Habertürk. По данным канала, воздушное судно врезалось в здание научно-исследовательской больницы и рухнуло на землю.
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