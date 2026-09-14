Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 903 подписчика

Свадьба сына экс-чиновника за 100 млн разозлила россиян, а невесту назвали «охотницей за деньгами» — как она оправдывалась

Свадьба сына экс-чиновника за 100 млн разозлила россиян, а невесту назвали «охотницей за деньгами» — как она оправдывалась

TVcenter ✨️ News Свадьба, которая должна была стать главным светским событием года в Кабардино-Балкарии, превратилась в один из самых громких скандалов федерального масштаба.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым