Свадьба сына экс-чиновника за 100 млн разозлила россиян, а невесту назвали «охотницей за деньгами» — как она оправдывалась

TVcenter ✨️ News Свадьба, которая должна была стать главным светским событием года в Кабардино-Балкарии, превратилась в один из самых громких скандалов федерального масштаба.
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