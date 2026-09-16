Как я строил прогнозную модель для индекса RGBI: от сырых котировок до вероятностных сценариев

Рынок государственных облигаций редко воспринимается как пространство для смелых экспериментов. Принято считать, что долговые инструменты — удел консерваторов, а их динамика предсказуема настолько, что серьёзная аналитика там не нужна.
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