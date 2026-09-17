Рубен Аморим: «В «МЮ» и «Милане» люди хотят получить все за несколько месяцев. Давление большое, но такую работу я и предпочитаю. Если и придется потерпеть неудачу, то пусть она будет громкой»

Рубен Аморим высказался о трехматчевой серии «Милана» без побед. «Я знаю, что в « Манчестер Юнайтед » и « Милане » – двух больших клубах, в которых давит необходимость побеждать, – люди хотят получить все за несколько месяцев, и я здесь чувствую то же давление.