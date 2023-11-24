История о жёсткой высадке подростка из маршрутки под Омском оказалась выдумкой

Новый поворот появился в нашумевшей истории о якобы высаженном в темноту мальчике.Подросток, который ранее заявил, что его в грубой форме высадили из маршрутки Омск-Таврическое, выдумал эту историю историю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии