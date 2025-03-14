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Александр Емельяненко вскоре начнёт реабилитацию после операции на позвоночнике

Александр Емельяненко вскоре начнёт реабилитацию после операции на позвоночнике

Русский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко готовится начать реабилитацию после операции на позвоночнике.

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