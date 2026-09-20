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Эксперт для El Pais: хуситы могут запросить у Эр-Рияда до $1 млрд в месяц

Эксперт для El Pais: хуситы могут запросить у Эр-Рияда до $1 млрд в месяц

После отказа США помочь в противостоянии с хуситами Саудовской Аравии, похоже, придется решать этот вопрос в одиночку — и даже военный пакт с Пакистаном и Турцией, который сравнивали с «исламским НАТО», вряд ли ей поможет.

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