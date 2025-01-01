«Нам все равно»: в МИД РФ заявили о безразличии россиян к мнению о них за рубежом

Валерий Фоменков Совершенно верно! Какая разница, как к нам относятся и что скажут враги. Исходить нужно, исключительно, из собственных интересов. И делать то, что приносит пользу и выгоду, в первую очередь, для России и её населения.

Eduard Там на Западе не показывают наше мнение о них,а жаль,много интересного о себе ворах узнали.В Европе живут как в Зазеркалье)