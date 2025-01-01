Россияне стали безразлично относиться к мнению о них за рубежом. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«Нам все равно»: в МИД РФ заявили о безразличии россиян к мнению о них за рубежом
Комментарии
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Валерий Фоменков
Совершенно верно! Какая разница, как к нам относятся и что скажут враги. Исходить нужно, исключительно, из собственных интересов. И делать то, что приносит пользу и выгоду, в первую очередь, для России и её населения.
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15 час.
Eduard
Там на Западе не показывают наше мнение о них,а жаль,много интересного о себе ворах узнали.В Европе живут как в Зазеркалье)
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6 час.
Eduard
Им бы на себя на Западе посмотреть.Воруют чужие деньги,земли и хоть ссы в глаза они утверждают,что они "культурные".Да тысячи преступлений за ними,долго описывать!
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6 час.
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