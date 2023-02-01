Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

97 подписчиков

Воспитанник «Спартака» Зуев планирует играть за Казахстан. Хавбек «Химок» родился в Костанае

Александр Зуев планирует выступать за сборную Казахстана. Как сообщает пресс-служба Казахстанской федерации футбола, 26-летний полузащитник «Химок» проявил интерес к выступлению за сборную Казахстана.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх