Экс-глава СВР Украины Кондратюк: в анализах жены Буданова нашли мышьяк и ртуть

Будунову могли отравить через еду – такое предположение выдвинули в Киеве.На Украине нашли доказательства того, что супругу начальника Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова Марианну Буданову пытались отравить мышьяком и ртутью.
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