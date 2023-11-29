Экс-глава СВР Украины Кондратюк: в анализах жены Буданова нашли мышьяк и ртуть

Россиянин

То есть, выводят из организма ртуть и мышьяк? Ой фантазеры. Не верю, как говаривал Станиславский. На самом деле, и скорее всего господа собираются слиться из недостраны У. Типа здесь могут убить, поэтому надо перебраться в безопасное место. Например на Запад. То есть, начинаются тараканьи бега. Самые умные обычно бегут первыми.