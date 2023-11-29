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Экс-глава СВР Украины Кондратюк: в анализах жены Буданова нашли мышьяк и ртуть

Экс-глава СВР Украины Кондратюк: в анализах жены Буданова нашли мышьяк и ртуть

Будунову могли отравить через еду – такое предположение выдвинули в Киеве.На Украине нашли доказательства того, что супругу начальника Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова Марианну Буданову пытались отравить мышьяком и ртутью.

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Комментарии
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Россиянин
То есть, выводят из организма ртуть и мышьяк? Ой фантазеры. Не верю, как говаривал Станиславский.  На самом деле, и скорее всего господа собираются слиться из недостраны У. Типа здесь могут убить, поэтому надо перебраться в безопасное место. Например на Запад. То есть, начинаются тараканьи бега. Самые умные обычно бегут первыми.
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