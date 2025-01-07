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Театр абсурда

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Мнение ветеранов ВОВ посмотревших 4 современных фильма про войну

Мнение ветеранов ВОВ посмотревших 4 современных фильма про войну

 Современные Антисоветские  русофобские фильмы , почему их снимают. «В этом фильме очень много лжи!», «плевок в лицо и пытка»: Ветераны в целом скептически относятся к кинокартинам о войне.

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